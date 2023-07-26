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        Oğuzhan Berber Manisa FK´da

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:47
        Oğuzhan Berber Manisa FK´da

        MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 9'uncu transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'da oynayan Oğuzhan Berber ile sözleşme imzaladı. Sağ bekte görev yapan 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık mukavele yapıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Oğuzhan, "Bu güzel ailenin bir parçası olduğum için mutluyum. Manisa Futbol Kulübü´nün hedefleri burada olmamdaki en büyük etken. Sezon sonunda hep birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

        Profesyonel kariyerine altyapısında futbola başladığı Denizlispor ile adım atan 31 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor, Adana Demirspor, Altınordu, Samsunspor, Boluspor ve İstanbulspor formaları giydi. 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor ile 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan Oğuzhan, 2021-2022 sezonunda da İstanbulspor formasıyla aynı sevinci yaşadı. Tecrübeli sağ bek, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla Süper Lig´de mücadele etti.

        SELİM VE TAHA AYRILDI 

        Manisa FK iç transferde ise kanat oyuncusu Selim Ilgazve defans Muhammet Taha Şahin ile yollarını ayırdı. Yapılan resmi açıklamalarda, "Kulübümüz, futbolcumuz Selim Ilgaz´ın transferi konusunda Alagöz Holding Iğdır FK ile anlaşma sağlamıştır. Selim Ilgaz´a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Kulübümüz, futbolcumuz Muhammet Taha Şahin´in transferi konusunda Çaykur Rizespor ile anlaşma sağlamıştır. Muhammet Taha Şahin´e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" cümlelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

        2023-07-26 10:46:45

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