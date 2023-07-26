Basketbol Gençler Ligi'nde Manisa BŞB ve Bahçeşehir işbirliği devam ediyor

MANİSA, (DHA) - MANİSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2023-2024 sezonu için Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü İzmir Şubesiyle arasındaki işbirliğini uzattı. Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel ve Manisa BŞB Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun tarafından iki kurum arasındaki işbirliğini uzatan protokol imzalandı. Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ederim. Gerçekten altyapılara, spora bu kadar hizmet veren bir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de az gördüm" dedi.

Yücel, A Takım düzeyinde FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Manisa BBSK ve Bahçeşehir Kolejiyle ilgili olarak da, "Umarım finalde Manisa ve Bahçeşehir oynar" açıklamasını yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Basketbol Gençler Ligi'nde geçtiğimiz sezonun ardından 2023-2024 Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi olan işbirliğini uzatıldı. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde yapılan imza töreninde Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, Manisa BBSK Genel Menajeri Nihat Mala, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü İzmir Şube Sorumluları ve teknik ekibi de yer aldı. Yenilenen işbirliğiyle spor ve eğitimin bir arada sürdürülmesi noktasında önemli bir anlaşma devam etti.

"İŞBİRLİĞİNİ DAHA YUKARILARA ÇIKARACAĞIZ"

Manisa BBSK Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun, "Gençlerimiz için çok önemli bir protokol. Geçen seneye göre daha başarılı bir sezon geçirmemizi diliyorum. Her iki kulübe de başarılar diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün spora ve sporcuya yaptığı yatırım hem Manisa'mız hem de ülkemiz için çok önemli. Geçtiğimiz sezon böylesi bir organizasyon bizim için bir ilkti. Bu sene hedefimiz bu işbirliği ile daha da yukarılara çıkmak olacak" dedi.

"ÇOK MEMNUN KALDIK"

Bahçeşehir Koleji İzmir Kuzey Kampüsü Kurucusu Yücel Yücel, "İzmir Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübüyle işbirliğimizin ikinci yılı. Geçen sene olduğu gibi altyapıdan daha fazla çocuğun basketbola kazandırılması ve altyapıların güçlendirilmesiyle ilgili okul ve Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve Manisa'daki çocuklarımızın üst liglerde oynayabilmesini sağlamak için kurulmuş bir organizasyon. Geçen yıl çok memnun kaldık. Hedefimiz bu sene daha fazla maç kazanarak, yukarılara çıkmak" ifadelerini kullandı.

"FİNALİ İKİ TAKIM OYNAR"

Yücel açıklamalarının devamında, "Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ederim. Gerçekten altyapılara, spora bu kadar hizmet veren bir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de az gördüm açıkçası. Bunu içtenlikle söylüyorum. Olanaklar, tesisler hepsi gayet güzel. Gençlerin de çok hoşuna giden bir organizasyon oldu. O anlamda güçlerimizi birleştirip, böyle bir yatırım yapmak bizim adımıza da Manisa adına da güzel olur. Umarım daha farklı organizasyonlarda da birleşiriz" diye konuştu. Yücel, A Takım düzeyinde FIBA Europe Cup'ta mücadele edecek olan Manisa BBSK ve Bahçeşehir Koleji ile ilgili soruya da şöyle cevap verdi: "Güzel bir rekabet olur. Biliyorsunuz o kupayı 2 yıl önce kazanmıştık. Umarım finalde Bahçeşehir ve Manisa oynar." DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2023-07-26 17:58:09