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        Manisa FK yenişemedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:03
        Manisa FK yenişemedi

        MANİSA, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampında sürdüren 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Alperen Oğuzhan, Ayberk, Graocav, Kaan Kanak, Burak Altıparmak, Oğuz, Gakpa, Tabla, Kerim Frei, Mehmet Uysal ilk 117iyle çıkan siyah-beyazlıların golünü Kaan Kanak attı.

        LIMA VE THURAM SIRADA

        Transferde son olarak İstanbulspor'dan sağ bek Oğuzhan Berber'i alan Manisa FK'nın bir dönem Gençlerbirliği forması giyen Brezilyalı forvet Sandro Lima ve Pendikspor´dan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Thuram, geçen sezon Play-Off finalinden Süper Lig'e çıkan Pendikspor'da 26 maçta 10 gol atmıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-28 11:02:15

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