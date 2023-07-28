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        Somaspor'dan Süper Lig'e iki transfer

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:50
        Somaspor'dan Süper Lig'e iki transfer

        SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor'da forma giyen iki futbolcu, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'la anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpte 2019'da profesyonel olan 24 yaşındaki stoper Mustafa Şengül ile yine aynı kulüpte geçen yıl profesyonelliğe geçiş yapan 20 yaşındaki sağ bek Eray Korkmaz, yeni sezon öncesi Karadeniz ekibinin kadrosuna katıldı.

        Somaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Mustafa Şengül ve Eray Korkmaz'a kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. Somaspor'da daha önce Emrecan Bulut da Beşiktaş'a transfer olmuştu.

         DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-07-28 11:49:52

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