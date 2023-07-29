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        Turgutlu'da 2 dönüm orman yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 10:48
        Turgutlu'da 2 dönüm orman yandı

        Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada söndürüldü, 2 dönüm alan zarar gördü.

        Gökçealan Mahallesi'nde, saat 07.00'da orman yangını çıktı. Alandan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter, 3 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada söndürüldü.

        Bölgede bulunan yanık bir damla sulama hortumundan yangının, hortumların pürmüzle ısıtılarak eklenmesi sırasında çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. Yangında 2 dönüm alan zarar görürken, jandarma soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

        2023-07-29 10:47:25

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