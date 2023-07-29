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        Manisa FK'da Kormaz'ın güveni tam

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:37
        Manisa FK'da Kormaz'ın güveni tam

        MANİSA, (DHA)YENİ sezon öncesi Bolu'daki ikinci etap kampını tamamlayıp 2 günlüğüne izne ayrılan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Osman Zeki Korkmaz değerlendirmelerde bulundu. Lig hazırlıklarını 31 Temmuz Pazartesi gününden itibaren tesislerinde sürdürecek siyah-beyazlı ekipte 

        Korkmaz, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Artık ligin ilk haftasına evimizde hazırlanacağız. Manisa Futbol Kulübü´nün hedefleri belli. Tüm taraftarlarımızı bizlere destek olmaya davet ediyorum. Hep birlikte kenetlenerek sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

        Sezona Manisa´da başladıklarını hatırlatan Korkmaz, "Sezona Manisa´da geniş bir kadroyla başlamıştık. Hem akademimizden yetişen genç oyuncular hem de kiralıktan dönen oyuncuların durumunu değerlendirmek için Manisa´daki çalışmalar bize önemli katkı sağladı. Manisa´da bir haftalık çalışmanın ardından Bolu kampında yer alan kadromuz da şekillenmiş oldu. Bolu kampının 1'inci etabından sonra tekrar bir değerlendirme yapıp, transferlerin de aramıza katılmasıyla nihai kadromuz şekillendi. Bu kadromuzla 2'nci etap kamp çalışmalarımızı yaptık. Eksiklerimizi giderme anlamında önemli hazırlık maçları oynadık" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-07-29 11:36:05

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