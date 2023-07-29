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        Turgutluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:46
        Turgutluspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig'de Turgutluspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Kırmızı-siyahlılar, Turgutlu Belediyesi Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri´nde ilk çalışmasını yaptı. Teknik direktör Ramazan Çelik yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu ve aerobik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanı Sportif Direktör Sadullah Erarslan da izledi. Turgutluspor'da yeni sezon öncesi göreve getirilen Ramazan Çelik´in ekibi de belli oldu. Çelik'in ekibinde Hakan Kurt yardımcı antrenör, İlhan Yılmaz kaleci antrenörü, Furkan Köymen atletik performans antrenörü, Musa Topoğlu ise analizci olarak görev yapacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

        2023-07-29 11:45:11

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