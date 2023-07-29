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        Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 20:15
        Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme (2)

        ZEYTİN TANKINA GİREN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem İ.'yi Manisa´nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak Mahallesi´nde yakalayarak, gözaltına aldı.

        Muharrem İ.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. (DHA)Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

        2023-07-29 20:14:42

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