Bakanlıktan, zeytin tankında sepetleme görüntüsüne inceleme (3)

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Manisa'da, salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri çıplak bir şekilde sepetleyen ve polis tarafından gözaltına alınan Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı. (DHA)Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-07-29 22:16:19