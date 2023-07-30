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        Çalıştığı pizza dükkanına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 17:26
        Çalıştığı pizza dükkanına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

        Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Ferhat K., çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla ateş açtı. Saldırıda çalışanlardan Sultan Zencirci (27) öldü, Gül D., (45) yaralandı. Olayın ardından kaçan Ferhat K., yakalanıp, gözaltına alındı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat K., henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla iş yerine ateş açtı. İş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül D. kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat K., olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gül D., ise ambulansla ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şüpheli Ferhat K., olayın ardından yakalanıp, gözaltına alındı. Gül D.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

        2023-07-30 17:25:18

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