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        Zeytin tankında çıplak sepetleme görüntüsüne tutuklama

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:43
        Zeytin tankında çıplak sepetleme görüntüsüne tutuklama

        Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, çıplak halde salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediği görüntüsü sosyal medyada paylaşılan Muharrem Avcı (42), Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

        Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir tesiste çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin yeşil zeytin tankının içine girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu görüntüler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme başlattı. Videoda, çıplak halde zeytin havuzuna giren şüphelinin insan sağlığına uygunsuz bir şekilde zeytinleri sepetlediği görüldü. Aynı kullanıcının diğer paylaşımlarında Manisa'nın Akhisar ilçesinde yer bildirimi yapması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Akhisar ilçesinde ikamet eden Muharrem Avcı olduğunu tespit etti. Jandarma tarafından Hacı İshak Mahallesi'ndeki evinden dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Avcı, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Suçunu itiraf eden Avcı'nın ifadesinde eğlence amaçlı çıplak halde tanka girdiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem Avcı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MENEDİLDİ

        Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği Zeytinliova Mahallesi'ndeki işletme, Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten menedildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı. 

        BAKANLIKTAN SUÇ DUYURUSU

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nca görüntülerle ilgili işletmeye gerekli idari yaptırımların uygulandığını ve Avcı hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Manisa'da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlığımızca inceleme başlatılmıştır. Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz Gıda Kontrol Görevlilerince 29 Temmuz 2023 tarihinde resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 Sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca bilgi işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. 

        TUTUKLANDI 

        Bakanlığın suç duyurusu ardından tekrar gözaltına alınan şüpheli Muharrem Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

        2023-07-30 19:42:20

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