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        Kazada hayatını kaybeden gazi Mustafa Bayram toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 23:49
        Kazada hayatını kaybeden gazi Mustafa Bayram toprağa verildi

        Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)İZMİR'in Bornova ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazi Mustafa Bayram (33), bugün ikindi vaktinde düzenlenen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

        Kaza, bugün saat 00.15 sıralarında meydana geldi. 26 Temmuz 2012 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde askeri görevini yaptığı sırada mayına basması sonucu yaralanarak gazi olan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Bayram, arkadaşlarıyla birlikte yönetimindeki 35 AD 0634 plakalı otomobiliyle Kemalpaşa yönünden Bornova yönüne seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlandı. Sürücü Bayram, Bornova 2. Viyadük mevkisinde otomobilini durdurdu. Bu sırada otomobilde bulunan arkadaşları Onur H. (35), Ferhat E. (40) ve Fatih D., güvenlik şeridi çekmek için otomobilden indi. Aynı yönden gelen Gazi Karaköse yönetimindeki 35 KF 6322 plakalı kamyonet, Bayram'ın bulunduğu otomobile ve yanındaki arkadaşlarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü Gazi Bayram'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan arkadaşları Onur H. (35) ve Ferhat E. (40) hastaneye kaldırılırken, Fatih D. ise kazayı yara almadan atlattı. Bayram'ın cenazesi savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kamyonet sürücüsü Gazi Karaköse, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        ASKERİ TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Gazi Mustafa Bayram'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak memleketi Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Askeri törenle baba ocağına getirilerek helallik alınan Bayram'ın cenazesi daha sonra, Dereköy Camisi'ne geldi. Cenazede yakınları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Gazi Bayram'ın cenazesi ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

        2023-07-30 23:48:24

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