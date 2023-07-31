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        Turgutluspor, Veysel Karani'yi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:43
        Turgutluspor, Veysel Karani'yi aldı

        TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig takımı Turgutluspor, Corendon Alanyaspor´dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal'ı 1 yıllığına kiraladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. Alanyaspor'da profesyonel olan genç oyuncu sırasıyla Giresunspor, Afyonspor, Alanya Kestelspor, Esenler Erokspor, Bergama Belediyespor ve Ayvalıkgücü Belediyespor formalarını da kiralık olarak giydi. DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-07-31 15:42:20

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