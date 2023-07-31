Manisa'da orman yangını
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
Soma ilçesi Ularca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 uçak, 7 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN
2023-07-31 19:01:41