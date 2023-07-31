Manisa'da pizzacıdaki kadın cinayetinin ardından gönül ilişkisi çıktı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde Ferhat Kuru'nun çalıştığı pizza dükkanına motosikletiyle gelip, ruhsatsız tabancayla açtığı ateş sonucu çalışanlardan Sultan Zencirci'nin (27) hayatını kaybettiği ve Gül Demir'in (45) yaralandığı saldırının gönül ilişkisinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada Kuru'nun, gönül ilişkisi yaşadığı Gül Demir'in yanı sıra yine iş yerindeki Zencirci'yle de mesajlaştığının ortaya çıkması üzerine taraflar arasında tartıştığı ve saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Muradiye Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Çalıştığı pizzacıya motosikletiyle gelen Ferhat Kuru, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla iş yeri çalışanlarından Sultan Zencirci ve Gül Demir'e kurşun yağdırdı. Sultan Zencirci ve Gül Demir kanlar içinde yere yığılırken, Ferhat Kuru olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sultan Zencirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gül Demir ise ambulansla ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Gül Demir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

CİNAYETİN SEBEBİ 'GÖNÜL İLİŞKİSİ'

Olayın ardından şüpheli Ferhat Kuru, kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kuru'nun jandarmadaki ifadesinde Gül Demir ile gönül ilişkisi yaşadığını, aynı zamanda Zencirci ile de mesajlaştığını söylediği, bu durumun ortaya çıkmasının ardından taraflar arasında tartışma çıktığı ve öfkesine hakim olamayarak saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-07-31 20:13:23