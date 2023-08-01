Manisa FK'da Lima tamam

MANİSA, (DHA)MANİSA Futbol Kulübü yeni sezon öncesi forvet hattı için geçen haftadan bu yana görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı Sandro Lima ile anlaşmaya vardı. Türkiye'de 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de, 2021-2022'de ise 1'inci Lig'de Gençlerbirliği formasını giyen 33 yaşındaki Lima'nın imza atması bekleniyor. Lima, geçen sezonu Güney Kore ekibi Gwangju'da geçirmişti.

Öte yandan Manisa FK'dan ayrılan orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu, Amed Sportif Faaliyetler'e transfer oldu. Manisa ekibi Serkan için veda mesajı yayınladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-08-01 12:22:00