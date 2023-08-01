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        Somaspor'da 10 isim tamam

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:28
        Somaspor'da 10 isim tamam

        Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, kadrosuna kattığı 10 yeni futbolcunun transferini resmen duyurdu. Tekirdağspor'dan 23 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ile 18 yaşındaki orta saha Ayberk Karaca, Kastamonu İl Özelm İdarespor'dan 22 yaşındaki orta saha Oğuzhan Ayaydın, Kuştepespor'dan 20 yaşındaki forvet Hüseyin Emir İkiz, Manisa FK'dan 19 yaşındaki forvet Arda Çolek ve aynı yaştaki stoper Burak Enes Fıstıkoğlu, Hendekspor'dan 21 yaşındaki orta saha Kamil Fidan, Vefaspor'dan 21 yaşındaki Yılmaz Coşkunçay, Kınay Bulvarspor'dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Refik Can ve Bayburt İl Özel İdarespor'dan 20 yaşındaki stoper Burak Bozbey'in yeni sezonda siyah-beyazlılarda forma giyeceği belirtirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

        2023-08-01 12:27:41

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