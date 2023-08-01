Manisa FK'da Lima imzayı attı
MANİSA, (DHA) Manisa Futbol Kulübü, anlaşmaya vardığı Brezilyalı golcü Sandro Lima ile sözleşme imzaladı.
Ülkemizde daha önce Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. Törende konuşan Sandro Lima, "Manisa Futbol Kulübü´nün hedefleri için buradayım. Takımımla önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-08-01 18:06:27