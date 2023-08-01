Hızlı tren şantiye alanında gaz sızıntısından ölen işçinin cenazesi Gaziantep'e gönderildi

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'da hızlı tren projesi şantiye alanındaki tünelde yaşanan gaz sızıntısında hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Yaşar Nacaroğlu'nun (57) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Gaziantep'in Şahinbey ilçesine gönderildi. Aynı olayda zehirlenip hastaneye kaldırılan Muhammet Yavuz'un (22) ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İzmirAnkara hızlı tren projesinin Alaşehir ilçesi bölümündeki şantiyede, dün saat 10.00 sıralarında gaz sızıntısı meydana geldi. İddiaya göre; şantiye alanındaki tünelde çalışan Muhammet Yavuz, Yaşar Nacaroğlu ve 2 işçi; tünelde seyir halindeki kamyonetten sızan gaza maruz kaldı. 3 aydır şantiyede topoğrafçı olarak çalışan Muhammet Yavuz ile 8 aydır şantiye de elektrik teknisyeni olarak çalışan Yaşar Nacaroğlu fenalaşırken, diğer işçiler kendi imkanları ile tünelden çıktı.

İşçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara AFAD ve Soma'daki maden işçileri de destek verdi. İtfaiye ekipleri, tüneldeki gazı tahliye etti. İtfaiye ekiplerince 1,5 saatlik çalışma ile çıkarılan 2 işçi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 yıllık elektrik teknisyeni olan Nacaroğlu, hayatını kaybederken, durumu ağır olan Yavuz ise tedaviye alındı.

Hayatını kaybeden Yaşar Nacaroğlu'nun, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'in Şahinbey ilçesine götürüldü. Aynı olayda zehirlenip, hastaneye kaldırılan aslen Adana Saimbeyli'den olan Muhammet Yavuz'un ise tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-08-01 19:44:56