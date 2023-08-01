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        Manisa'da hayvanseverin beslediği köpeğe tüfekle ateş açıp öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 20:00
        Manisa'da hayvanseverin beslediği köpeğe tüfekle ateş açıp öldürdü

        Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir sokak köpeği av tüfeğiyle öldürüldü. Polis; köpeğe ateş edip, öldüren kişinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Taytan Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde meydana geldi. Hayvansever Nazire Albaş'ın bir sokak köpeğini beslediği sırada, kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sırtına 10 saçma isabet eden sokak köpeği yaralandı. Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen köpek, veterinerlerin müdahalesine rağmen öldü.

        ŞİKAYETÇİ OLDU

        Hayvansever Nazire Albaş, "Saat 21.00 sıralarıydı. Bu bölgede bulunan sokak hayvanlarını besliyordum. Saldırıya uğrayan köpeğe mama vermiştim. İki, üç adım uzaklaşmıştım ki ateş edildi. Yaralanan köpeği veterinere götürdük ancak kurtarılamadı. Gerçekten çok üzgünüm. Bu saçmalar bana da isabet edebilirdi. Sorumlunun tespit edilip, yakalanması için şikayetçi oldum" dedi. Polis, olayın şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

        2023-08-01 19:59:11

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