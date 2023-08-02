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        Manisa FK'da Birkan'a veda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:20
        Manisa FK'da Birkan'a veda

        MANİSA, (DHA)Manisa FK, son 2 sezondur kalesini koruyan Muhammed Birkan Tetik'i  1'inci Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'a sattı. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili, "Kulübümüz, futbolcumuz Muhammed Birkan Tetik´in transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamıştır. Birkan´a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Manisa FK'nın 1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki Brezilyalı forvet Sandro Lima da takımla birlikte ilk antrenmana çıktı. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

        2023-08-02 11:19:37

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