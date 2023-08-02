Somaspor'dan sola iki transfer

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig takımı Somaspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de küme düşen Aydın Yıldızspor'dan 20 yaşındaki sol kanat Emirhan Özkan'la 3 yıllık, 3'üncü Lig takımı Bulvarspor'dan 23 yaşındaki sol kanat Mehmet Refik Can'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İlk kez profesyonel olan Emirhan, geçen sezon 26 maçta 9 gol attı. Mehmet Refik ise 30 maçta 1 gol kaydetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emirhan Özkan ve Mehmet Refik Can'a a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-08-02 12:29:09