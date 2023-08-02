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        Manisa'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 22:51
        Manisa'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi öldü

        Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde H.A. (31), aralarında alacak-verecek konusunda husumet bulunan F.A.'nın (19) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi 375 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek konusunda anlaşmazlık bulunan F.A ve H.A. sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, F.A. yanında bulunana bıçakla H.A.'ya saldırdı. H.A., bıçak darbeleriyle yere yığılırken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan H.A.´ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan, H.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli F.A ise olay yerine gelen Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Barış GEZİCİ

        2023-08-02 22:50:06

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