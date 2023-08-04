Manisa FK 19 Mayıs Stadı'nı bekliyor

MANİSA, (DHA)MANİSA'da tadilat çalışmalarına yeniden başlanan 19 Mayıs Stadı'nın Aralık 2023'te tekrar kapılarını açması beklenirken, kentin Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, sezona Mümin Özkasap Stadı'nda başlayıp, ardından bu statta maçlarını oynayacak. Uzun süredir stadyum sıkıntısı çeken siyah-beyazlılar, taraftara açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde kamuoyunda merak konusu olan ve kulübümüze sıkça gelen Manisa 19 Mayıs Stadı´nın son durumu ile ilgili sorular nedeniyle bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Bilindiği üzere Manisa 19 Mayıs Stadı´nın bakım-onarım çalışmaları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir" denildi.

Manisa FK'nın stat açıklamasında, "Stadyumda yapımı devam eden işler; aydınlatma direklerinin montajı, Spil ve Gediz tarafı kale arkası tribünlerinin koltuk montajı, skorboard montajı, çevre düzenlemesi ve Passolig sisteminin entegre edilmesi şeklindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı´nın gerçekleştirdiği ikinci ihaleyi alan müteahhit firma iş tesliminin 2023 yılı aralık ayı olduğunu ancak yoğun talebimiz doğrultusunda bu tarihten önce işi teslim edeceğini taahhüt etmiştir. Bu duruma bağlı olarak Manisa Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunu Mümin Özkasap Stadı´nda açacak ve Manisa 19 Mayıs Stadı tamamlanır tamamlanmaz da yeni stadyumuna geçecektir" ifadeleri yer aldı.

ÖMER KAHVECİ GİTTİ

Manisa FK'da Birkan'dan sonra 4 yıldır kaleyi koruyan diğer file bekçisi Ömer Kahveci'yle de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 2'nci Lig'de şampiyonluk da yaşayan 32 yaşındaki Ömer, 1461 Trabzon'a transfer oldu. Ömer'e başarı dileyen yönetim, "Kulübümüz, futbolcumuz Ömer Kahveci´nin transferi konusunda 1461 Trabzon FK ile anlaşma sağlamıştır. Ömer Kahveci´ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-08-04 12:02:28