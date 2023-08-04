Turgutluspor'a ön libero takviyesi

TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig ekibi Turgutluspor, son olarak Yeşilyurt D.Ç Ofspor forması giyen 28 yaşındaki ön libero Recep Metin´i kadrosuna kattı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Başkan Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Recep Metin, "İlk olarak şunu net bir şekilde belirteyim, burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri ve projeleri Turgutluspor´u tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün kapısından içeri girdiğim andan itibaren, doğru bir tercih yaptığımı hissettim. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-08-04 12:39:37