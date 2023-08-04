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        Turgutlu SYDV eski başkanı Şen ve 3 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:05
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        Turgutlu SYDV eski başkanı Şen ve 3 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı
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        Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) yolsuzluk iddiaları üzerine geçen yıl savcılık emri ile başlatılan soruşturmada görevden alınan eski müdürü Tuğran Şen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şen ile birlikte 4 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'nde geçen yıl kasım ayında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın kapsamında polis, geçen yıl 11 Kasım'da Turgutlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na operasyon düzenledi. Operasyonda vakıfta bulunan bilgisayarlar ve birçok dokümana incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma sırasında vakfın müdürü Tuğran Şen, geçici olarak izne ayrıldı. Vakıf Mütevelli Heyeti, geçen 17 Kasım'da davete rağmen toplantıya katılmayan Şen'in, müdürlük görevine gıyabında son verdi.

        VAKIFTA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İHALEYE FESAT KARIŞTIRILDIĞI SAPTANDI

        Soruşturma kapsamında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar ve dosya arasına celp edilen müfettiş raporları doğrultusunda, 'vakıfta nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet malına zarar verme, hırsızlık, taşıt kanuna muhalefet' suçlarının işlendiğini tespit etti.

        13 GÖZALTI

        Ele geçirilen bilgi ve delillere dayanılarak geçen 29 Temmuz'da, aralarında görevden alınan Turgutlu SYDV müdürü Şen'in de bulunduğu toplam 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Şen'in yanı sıra, B.A., A.Ö., N.G., E.Ç., M.A., K.A., E.Y., A.U., N.Y., H.B., O.Ç. ve M.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 8 mermi ile bazı dokümanlar ele geçirildi.

        VAKIF ESKİ MÜDÜRÜ İLE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Polisteki işlemlerin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden vakıf eski müdürü Tuğran Şen, B.A., E.Ç. ve M.A. tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

        2023-08-04 20:05:00

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