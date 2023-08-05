Bakan Yerlikaya: 60 günde 29 bin 32 terör, 33 bin 295 uyuşturucu operasyonu yaptık (2)

BAKAN YERLİKAYA MANİSALILARLA BULUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Manisa programı kapsamında gerçekleştirdiği `Şehir Buluşmaları´ programının ardından, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz´i makamında ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yerlikaya Hatuniye Camii´nde öğle namazını kıldı, vatandaşa aşure dağıttı. Bakan Yerlikaya, aşure hayrının ardından Kurşunluhan esnafı ile görüştü, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Yerlikaya, Manisa Kültür Merkezi´nde gerçekleştirilen son programda ise STK, muhtarlar, ilçe teşkilatları, kadın ve gençlerle bir araya geldi. (DHA)Hande NAYMAN/ MANİSA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Manisa Hande NAYMAN

2023-08-05 21:18:19