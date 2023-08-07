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        Manisa'da orman yangını

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:10
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        Manisa'da orman yangını
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        Şevket YILMAZ / SOMA (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. 

        Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye Manisa Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 helikopter, 6 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Soma'nın yanı sıra Kınık, Bergama ve Akhisar'dan da itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Hafriyat sahası içinde kalan ormanda çıktığı belirtilen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.(DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

        2023-08-07 16:09:55

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