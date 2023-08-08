Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup ön eleme grup maçlarını sahasında oynayacak
MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer aldığı ilk sezonunun ardından Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön eleme grup maçlarına sahasında çıkacak.
Yeşil-beyazlıların temasları sonrasında FIBA Europe Cup'ta ön eleme grup maçları Manisa'ya alındı. Maçlar 3-5 Ekim tarihlerinde Muradiye Spor Salonu´nda oynanacak.
Manisa şehri basketbolda ilk kez bir Avrupa kupasına ev sahipliği yapma heyecanı yaşarken Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön elemeyi geçmesi durumunda Europe Cup'ta gruplarda yer alacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-08-08 11:19:28