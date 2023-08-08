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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup ön eleme grup maçlarını sahasında oynayacak

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 11:20
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor, FIBA Europe Cup ön eleme grup maçlarını sahasında oynayacak
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        MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer aldığı ilk sezonunun ardından Avrupa arenasında mücadele etme hakkı kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön eleme grup maçlarına sahasında çıkacak.

        Yeşil-beyazlıların temasları sonrasında FIBA Europe Cup'ta ön eleme grup maçları Manisa'ya alındı. Maçlar 3-5 Ekim tarihlerinde Muradiye Spor Salonu´nda oynanacak.

        Manisa şehri basketbolda ilk kez bir Avrupa kupasına ev sahipliği yapma heyecanı yaşarken Manisa Büyükşehir Belediyespor, ön elemeyi geçmesi durumunda Europe Cup'ta gruplarda yer alacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-08 11:19:28

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