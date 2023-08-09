Manisa BŞB'nin Avrupa'da rakipleri netleşti

MANİSA, (DHA) - Tarihinde ilk kez basketbolda Avrupa arenasında yer almanın heyecanını yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakipleri belli oldu. FIBA Europe Cup´ta ön eleme grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak Manisa ekibi ön elemeyi geçmek için Portekiz ekibi Porto ve Litvanya'dan Nevezis-Optibet ile karşılaşacak. Manisa BŞB, 3-5 Ekim tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu´nda oynanacak ön eleme grubunda ilk sırayı alırsa Europe Cup'ta normal sezonda E Grubu'nda yer alacak. Bu grupta yer alması garanti olan tek takım Fransız temsilcisi SIG Strasbourg oldu. Diğer takımlar ise Europe Cup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin ardından belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-08-09 11:59:10