Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa BŞB'nin Avrupa'da rakipleri netleşti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa BŞB'nin Avrupa'da rakipleri netleşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA, (DHA) - Tarihinde ilk kez basketbolda Avrupa arenasında yer almanın heyecanını yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakipleri belli oldu. FIBA Europe Cup´ta ön eleme grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak Manisa ekibi ön elemeyi geçmek için Portekiz ekibi Porto ve Litvanya'dan Nevezis-Optibet ile karşılaşacak. Manisa BŞB, 3-5 Ekim tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu´nda oynanacak ön eleme grubunda ilk sırayı alırsa Europe Cup'ta normal sezonda E Grubu'nda yer alacak. Bu grupta yer alması garanti olan tek takım Fransız temsilcisi SIG Strasbourg oldu. Diğer takımlar ise Europe Cup ve Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin ardından belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-09 11:59:10

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Manisa'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Manisa'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı
        Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı
        Manisa'da işçi servis midibüsü devrildi; 25 yaralı
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
        Seyir halindeyken üzerine kaya düşen kamyonet, şarampole yuvarlandı: 1 ölü,...
        Seyir halindeyken üzerine kaya düşen kamyonet, şarampole yuvarlandı: 1 ölü,...
        Manisa'da üzerine kaya düşen pikapta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'da üzerine kaya düşen pikapta 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Manisa'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı