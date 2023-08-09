Turgutluspor'a Akın morali

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de yeni sezona hazırlanan Turgutluspor, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ziyaretiyle moral buldu. Belediye Başkanı Çetin Akın, antrenmanı ziyaret ederek yeni sezonda takıma başarılar diledi. Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan'ın eşlik ettiği Belediye Başkanı Çetin Akın, antrenman sonunda teknik heyet ve futbolcular ile sohbet ederek yeni sezonda takımımıza başarılar diledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-08-09 12:12:31