Somaspor, Enes'le yeniden anlaştı

SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, geçen sezonun ikinci yarısında Samsunspor'dan transfer ettiği ön libero Enes Tayfun'u yeniden kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Enes Tayfun'un kiralık transferi için Samsunspor ile anlaşmaya varmıştır. Enes Tayfun ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Enes Tayfun'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-08-09 13:20:24