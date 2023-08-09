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        Somaspor, Enes'le yeniden anlaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:21
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        Somaspor, Enes'le yeniden anlaştı
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        SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, geçen sezonun ikinci yarısında Samsunspor'dan transfer ettiği ön libero Enes Tayfun'u yeniden kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Enes Tayfun'un kiralık transferi için Samsunspor ile anlaşmaya varmıştır. Enes Tayfun ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Enes Tayfun'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-08-09 13:20:24

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