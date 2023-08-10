ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a Manisa'da çalıştığı iş yerinde verildi. Kuzey'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a, çalıştığı Manisa'daki iş yerinde Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi. Baba Mustafa Üçdağ ve ailesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Diyarbakır'a götürüldü. HANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEKIrak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi yarın Diyarbakır´ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu Hani ilçemiz Çardaklı Mahallesi Havdiyan Mezrası nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi. (DHA)-(BİLGİ İÇİN)Haber: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-

DHA-Gündem Türkiye-Manisa

2023-08-10 00:58:26