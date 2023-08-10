Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  
        ABONE OL
        ABONE OL

        IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu yaralanan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a Manisa'da çalıştığı iş yerinde verildi. Kuzey'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a, çalıştığı Manisa'daki iş yerinde Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi. Baba Mustafa Üçdağ ve ailesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Diyarbakır'a götürüldü. HANİ İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEKIrak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın cenazesi yarın Diyarbakır´ın Hani ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Hani Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu Hani ilçemiz Çardaklı Mahallesi Havdiyan Mezrası nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine sabır diliyoruz" denildi. (DHA)-(BİLGİ İÇİN)Haber: Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- 

         DHA-Gündem Türkiye-Manisa

        2023-08-10 00:58:26

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        Borsada 'yeniden swap' rekoru
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Fransa´da engelli bakımevinde yangın: Can kayıpları var
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        Benzin bidonu mutfakta alev alınca facia yaşandı!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        İsmail Kartal'dan flaş sözler!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi
        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        Manisa'da yola savrulan elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da yola savrulan elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti
        Somaspor, Enes'le yeniden anlaştı
        Somaspor, Enes'le yeniden anlaştı
        Turgutluspor'a Akın morali
        Turgutluspor'a Akın morali
        Manisa BŞB'nin Avrupa'da rakipleri netleşti
        Manisa BŞB'nin Avrupa'da rakipleri netleşti