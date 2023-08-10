Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Somaspor imzaları attırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Somaspor imzaları attırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde ağırlıkla amatör ve genç futbolculara yönelen Somaspor, daha önceden anlaşmaya vardığı Tekirdağspor'dan 23 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün ile 18 yaşındaki orta saha Ersel Ayberk Karaca'nın yanı sıra Edirnespor'dan 23 yaşındaki defans oyuncusu Yasin Yıldız'la sözleşme imzaladı. Ayberk 3, Ensar 2+1, Yasin ise 2 yıllık imza attı. Siyah-beyazlı ekip, sezon hazırlıkları kapsamında Soma Atatürk Stadı'nda 3'üncü Lig'in yeni ekibi Aliağa FK'yla oynadığı özel maçı da 2-1 kazandı. 

         DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-08-10 11:58:03

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Türkiye'nin stratejik iki tatlı su gölü için kritik uyarı: Bir damla dahi su almayın!
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        "Kendisi duygulandı, biz de duygulandık"
        Trafik kazası geçirdi
        Trafik kazası geçirdi
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        İşte Şenol Güneş'ın 11'i!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        "7 Bela Taner" cinayetinde saldırganlara kelepçe!
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Haziran ayı işsizlik rakamları açıklandı
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        Ekvador'da silahlı saldırıya uğrayan başkan adayı hayatını kaybetti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Defineciler 13 metre derilikte kâbusu yaşadı!
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"

        Benzer Haberler

        Manisa FK iyi başlamak istiyor
        Manisa FK iyi başlamak istiyor
        Manisa'da piliç ve hindi eti üretim sürecine yoğun denetim
        Manisa'da piliç ve hindi eti üretim sürecine yoğun denetim
        ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  
        ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  
        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi
        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda ikinci gün tamamlandı
        Manisa'da yola savrulan elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti
        Manisa'da yola savrulan elektrikli bisikletten düşen kişi hayatını kaybetti