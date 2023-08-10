Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Manisa FK'dan sol bek transferi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'dan sol bek transferi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA, (DHA) 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig ekibi Pendikspor'dan 21 yaşındaki sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

        İmza törenine İdari Direktörü Nderim Nexhipi katıldı. Törende konuşan Furkan Mehmet Doğan, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çok çalışarak başarılı olmak istiyorum. Takımımla birlikte sezon sonunda hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. İdari Direktör Nderim Nexhipi ise yeni transfere başarı dileklerini ileterek, "Furkan'ı kadromuza kattığımız için mutluyuz. Genç ve yetenekli bir isim. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Furkan'a Manisa FK formamızla başarılar diliyorum" diye konuştu.

        Futbola Altınordu altyapısında başlayan genç sol bek, Göztepe ve Altay altyapılarında da forma giydi. 2021-2022 sezonunda Zonguldak Kömürspor'da profesyonel olan genç savunmacı, geçen sezon 3'üncü Lig'de Alanya Kestelspor ile 32 resmi maça çıkıp Pendikspor'a transfer olmuştu.

        DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-10 15:24:50

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması

        Benzer Haberler

        Manisa'da kullanılmayan okul binası arıcılık eğitim merkezi oldu
        Manisa'da kullanılmayan okul binası arıcılık eğitim merkezi oldu
        Somaspor imzaları attırdı
        Somaspor imzaları attırdı
        Manisa FK iyi başlamak istiyor
        Manisa FK iyi başlamak istiyor
        Manisa'da piliç ve hindi eti üretim sürecine yoğun denetim
        Manisa'da piliç ve hindi eti üretim sürecine yoğun denetim
        ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  
        ASKER OĞLUNUN ŞEHADET HABERİNİ MANİSA'DA ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDE ÖĞRENDİ  
        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi
        Asker oğlunun şehadet haberini Manisa'da çalıştığı iş yerinde öğrendi