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        Manisa FK 3 puan peşinde

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:57
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        Manisa FK 3 puan peşinde
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        MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig'deki sezonun ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te start alacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Ligdeki ilk iki sezonunda Play-Off hedefini ıskalayan siyah-beyazlılarda iddialı transferler yapan takımının başında ilk resmi maçına çıkacak teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu deplamanda kazanmak istediklerini söyledi. Kocaelispor, geçen sezon TFF 2'nci Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönmüştü.DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-08-11 10:56:09

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