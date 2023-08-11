Manisa FK 3 puan peşinde

MANİSA, (DHA) - 1'inci Lig'deki sezonun ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, yarın Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te start alacak karşılaşmayı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Ligdeki ilk iki sezonunda Play-Off hedefini ıskalayan siyah-beyazlılarda iddialı transferler yapan takımının başında ilk resmi maçına çıkacak teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, zorlu deplamanda kazanmak istediklerini söyledi. Kocaelispor, geçen sezon TFF 2'nci Lig'de şampiyon olarak 1 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönmüştü.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-08-11 10:56:09