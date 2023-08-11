Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Akhisarspor, isim sponsoru arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisarspor, isim sponsoru arıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKHİSAR, (DHA) TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, yeni sezon öncesi isim sponsorluğu için arayışa geçti. Başkan Özay Alkan, "Bir kulübün yaşayabilmesi için isim hakkı sponsorluğuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Önce Akhisar'ın takımına destek çıkması gerektiğini düşündüğümüz için şehir dışından hiçbir firmaya teklifte bulunmadık ama şehrimizden olumlu cevaplar alamazsak diğer şehirlerdeki şirketlere de teklifler götürüp isim hakkı sponsoru bulmaya çalışacağız" dedi.

        Başkan Alkan, Akhisar ilçesinden 4 firma ile görüşme yaptığını açıkladı.

        DHA-Spor Türkiye-Manisa

        2023-08-11 13:18:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Cam fabrikasında dev yangın!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Turgutluspor, Uğur Kurt'la anlaştı
        Turgutluspor, Uğur Kurt'la anlaştı
        Somaspor'da Burak imzaladı
        Somaspor'da Burak imzaladı
        Manisa FK 3 puan peşinde
        Manisa FK 3 puan peşinde
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
        Manisa FK, Furkan Mehmet Doğan'ı transfer etti
        Manisa FK, Furkan Mehmet Doğan'ı transfer etti
        GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını kontrol altına alındı