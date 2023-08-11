Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece (25), memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

        PençeKilit Operasyonu bölgesinde görevini yaptığı sırada 21 Temmuz'da yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yıl önce Silahlı Kuvvetlere katılan Görece, burada 20 gün sonra yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehit Görece'nin cenazesi işlemlerin ardından Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı kırsal Çullugörece Mahallesi'ne getirildi. Şehit Görece için bugün ikindi namazına müteakip Çullugörece Mahallesi meydanında tören düzenlendi. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Sefer Görece (46), annesi Nilüfer Görece (46) ve kardeşleri Mehmet Görece (18) ile Yeşim Görece (20) gözyaşlarına hakim olamadı. Görece'nin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazı ardından şehidin cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

        2023-08-11 19:22:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege Görece, Manisa'da son yolculuğuna uğu...
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege Görece, Manisa'da son yolculuğuna uğu...
        Akhisarspor, isim sponsoru arıyor
        Akhisarspor, isim sponsoru arıyor
        Turgutluspor, Uğur Kurt'la anlaştı
        Turgutluspor, Uğur Kurt'la anlaştı
        Somaspor'da Burak imzaladı
        Somaspor'da Burak imzaladı
        Manisa FK 3 puan peşinde
        Manisa FK 3 puan peşinde
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı
        17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda grup aşaması tamamlandı