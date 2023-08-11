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        Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 23:00
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        Piyade Uzman Çavuş Görece, memleketi Manisa'da toprağa verildi (2)
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        BAKAN YARDIMCISI TUZCUOĞLU, KUR'AN-I KERİM OKUDU

        Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 21 Temmuz'da ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin cenaze törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu; defin işleminin ardından Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra törene katılanlarla birlikte dua eden Bakan Yardımcısı Tuzcuoğlu, aileye başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra kentten ayrıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-11 22:59:15

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