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        Emre Akgün Turgutluspor'da

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:32
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        Emre Akgün Turgutluspor'da
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        TURGUTLU, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Turgutluspor, geçen sezon Elazığspor forması giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu Emre Akgün ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde başkan Gökhan Akın, başkan yardımcısı Ercan Hızal ve sportif direktör Sadullah Erarslan yer aldı.

        İmza töreninde konuşan Emre Akgün, "Burada olduğum için çok mutluyum. Hedefleri ve projeleri Turgutluspor´u tercih etmemdeki en büyük etken oldu. Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda camiamızı ve taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" dedi.

        Daha önce 1461 Trabzon FK ve Pazarspor'da da oynayan Emre, geçen sezon Elazığ'da 30 maça çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

        2023-08-12 14:31:50

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