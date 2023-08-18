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        Manisa'da 20 dönüm orman yandı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:41
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        Manisa'da 20 dönüm orman yandı
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        Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm alan zarar gördü.

        Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi Gargar mevkinde saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Kula İtfaiye Amirliği'ne ait 4 itfaiye aracı, su tankerleri, 10 itfaiye personeli ile orman ekipleri müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Yangında, 20 dönüm orman zarar görürken, soğutma çalışmalarına başlandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

        2023-08-18 17:40:08

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