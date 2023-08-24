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        Manisa Futbol Kulübü'ne genç forvet geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:02
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        Manisa Futbol Kulübü'ne genç forvet geldi
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        MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, transferde genç golcü Alihan Gümüş'ü kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılar, Sakaryaspor'dan 17 yaşındaki forvet oyuncusu

        Alihan Gümüş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer, "Manisa

        Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıp takımımla birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.

        Öte yandan Manisa FK 3'üncü haftanın açılış maçında yarın Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Erzurum Kazım Karakabekir Stadı'nda 21.00'de başlayacak maçta Mehmet Ali Özer düdük çalacak.  DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-24 11:00:48

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