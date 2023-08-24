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        Somaspor hazır kıta

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:01
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        Somaspor hazır kıta
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        Şevket YILMAZ, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Isparta 32 Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür açıklamalarda bulundu. Yeni sezona yeni umutlarla başlayacaklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Takımımız büyük oranda

        değişti ve yetenekli genç oyuncular aldık. Hepsine güveniyoruz, inanıyoruz. Hep beraber oyuncularımıza destek olacağız ve onlar da bunun karşılığını fazlasıyla vereceklerdir. Hazırlık dönemimiz iyi geçti. Bunu da ilk maçtan itibaren göstermek istiyoruz. Bizim en büyük artımız oyun gücümüz. Bunu ne kadar ileriye taşırsak o kadar başarılı oluruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

        2023-08-24 11:00:20

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