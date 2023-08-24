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        Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı; 11 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 14:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 14:08
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        Yolcu otobüsüyle işçi servis midibüsü çarpıştı; 11 yaralı
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        Emre Saçlı/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsü ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-İzmir kara yolundaki kavşakta meydana geldi. Ramazan Çavuşoğlu (62) yönetimindeki 40 LF 766 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Hakkı Güzel (50) yönetimindeki 45 Y 7220 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, sürücü Güzel, K.Ç., A.Ç., Ö.Ç., E.Ç., E.E., B.T., R.T., N.T., H.A. ve Ö.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

        2023-08-24 14:06:53

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