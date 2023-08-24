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        Manisa'da orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:27 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:28
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        Manisa'da orman yangını
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        Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı.  Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Yangın, saat 17.15 sıralarında Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi, Kovukdere mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 3 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal ve 5 dozer ile çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Serkan ÖZDEMİR

        2023-08-24 18:26:22

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