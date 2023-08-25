Kazada yaralanmıştı; kurtarılamadı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 30 kişinin yaralandığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan ve hastaneye kaldırılan Sinan Erdem (55), kurtarılamadı.

Kaza, dün saat 16.50 sıralarında İzmirİstanbul Otoyolu'nun SomaSavaştepe bölümünde meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki 16 FA 561 plakalı otomobil, mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı Onur G. yönetimindeki 45 SB 6423 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen midibüs, ters durdu. İhbar üzerine kaza yerine Balıkesir ve Manisa Büyükşehir itfaiye ekipleri ile birlikte çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 30 kişi yaralanırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobil ve midibüste sıkışanları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan yaralılardan Sinan Erdem, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Soma Ersan ERDOĞAN

2023-08-25 19:17:37