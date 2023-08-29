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        Somaspor'dan tepki var

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:54 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:54
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        Somaspor'dan tepki var
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        Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'tka ilk hafta maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenen Somaspor'da Basın Sözcüsü Suat Gündoğan, Somaspor taraftarını taşıyan otobüse taşlı saldırı olsanının ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonu yaşanran hadiselerin kendilerini çok üzdüğünü belirten Gündoğan, "Misafir olarak gittiğimiz Isparta'da, Ispartaspor'un değerli yöneticileri bizleri çok güzel ağırladılar. Kendilerine teşekkürlerimizi ilettik, bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz. 13 Mayıs 2014'te 301 madencimizi şehit verdik. Bu elim hadise ilçemizi ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 2014 yılından beri maden şehrinin çocukları olarak gittiğimiz her deplasmanda şehitlerimize hürmeten gördüğümüz, saygı ve sevgiye layık olmaya gayret ettik. Pazar akşamı oynadığımız maç sonrası bizleri derinden üzen tatsız olaylar yaşadık.

        Birkaç kendini bilmez Ispartaspor taraftarının taşkınlıkları, hakaretleri, taraftarımızın bulunduğu otobüsü taşlamaları ve saldırgan tutumları spor ahlakını ve centilmenliğini derinden yaralamıştır. Bizler kanunları, ahlaki değerleri görgü ve nezaketi önemseyen bir camiayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 6222 sayılı sporda şiddet yasasının sadece bizim taraftarımıza uygulanmasını kabul etmiyoruz. Kırılan camlarımız, işittiğimiz galiz küfürler, hakaretler, maç esnasında üzerimize atılan çeşitli cisimler nedeniyle taraftarımız adına 6222 sayılı yasanın uygulandığını ivedilikle görmek istiyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı özellikle vurguluyor ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

        2023-08-29 10:53:21

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