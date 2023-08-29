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        Güneş tanrısı 'Helios'a ait olduğu değerlendirilen başı olmayan kabartma bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:29
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        Güneş tanrısı 'Helios'a ait olduğu değerlendirilen başı olmayan kabartma bulundu
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        Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan kabartma bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Kültür ve Müze Müdürlüğü kontrolündeki St. Jean Kilisesi'nde koruma altına alınan kabartmanın 'Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

        Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarında başı olmayan kabartma bulundu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, kabartmanın  koruma altına alındığı St. Jean Kilisesi'nde arkeologlardan bilgi aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Alaşehir'in tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Öküzcüoğlu, "Milattan sonra 600'üncü yüzyılda Anadolu'da Hristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş; Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya. Bugün altyapı çalışmaları sırasında Antik Roma dönemine ait, milattan önce 200 ile milattan sonra 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı. Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen bir kabartma. Bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

        2023-08-29 16:27:49

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