Manisa FK Akhisar'da oynayacak

MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'de cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, rakibi ile Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzün, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 17.00´den saat 19.15´e alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat, Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-08-30 11:23:49