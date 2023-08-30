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        Manisa FK Akhisar'da oynayacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:24 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:24
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        Manisa FK Akhisar'da oynayacak
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        MANİSA, (DHA)BİRİNCİ Lig'de cumartesi günü Tuzlaspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, rakibi ile Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynayacak. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Manisa Futbol Kulübümüzün, 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında oynayacağı Tuzlaspor maçı hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle saat 17.00´den saat 19.15´e alınmıştır. Buna bağlı olarak karşılaşmanın oynanacağı stat, Spor Toto Akhisar Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

        2023-08-30 11:23:49

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