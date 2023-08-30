Turgutluspor'da Ramazan Çelik takımından memnun

TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 27nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor'da teknik direktör Ramazan Çelik, Afyonkarahisar kampını değerlendirdi. Çalışmaların çok verimli geçtiğini belirten Çelik, "Sezona Turgutlu´da geniş bir kadroyla başlamıştık. Hem altyapımızdan yetişen genç oyuncular hem de denemeye aldığımız oyuncuların durumunu değerlendirmek için Turgutlu´daki çalışmalar bize önemli katkı sağladı. Turgutlu´da yaptığımız 25 günlük çalışmanın ardından Afyon kampında yer alan kadromuz da şekillenmiş oldu. Bu kadromuzla kamp çalışmalarımızı yaptık. Eksiklerimizi giderme anlamında önemli hazırlık maçları oynadık" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-08-30 11:23:30